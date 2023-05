Catanzaro, detenuti ai domiciliari evadono per incontrarsi e discutere

CATANZARO - I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, durante un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 47enne e un 31enne del posto per essersi resi responsabili del reato di evasione.Nella circostanza nel corso di un particolare servizio finalizzato al controllo di soggetti sottoposti a misure di detenzione domiciliare i due uomini all’atto del controllo non venivano trovati presso le proprie abitazioni, pertanto immediatamente venivano diramate le ricerche dei due soggetti ingiustificatamente allontanatisi dal luogo di detenzione.I due venivano rintracciati nelle vie adiacenti i loro domicili mentre dialogavano tra loro. I soggetti sono stati tratti in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di direttissima. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.