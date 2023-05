Cagliari, cliente estorce 25.000 euro al suo avvocato: arrestato in flagranza

Nell'ufficio, però, ha trovato ad attenderlo anche gli uomini della Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile, che si erano nascosti in una stanza e hanno assistito alla consegna di una parte del denaro.

Subito sono scattate le manette. L'arrestato è stato portato nel carcere di Uta (CA), ove tuttora permane, a seguito della convalida dell’arresto avvenuta nell’udienza tenutasi nella giornata di ieri 8 maggio. L’avvocato, molto spaventato per le gravi minacce, si è subito rivolto alla Polizia. Nella mattinata del 5 maggio, l’uomo si è presentato nello studio dell'avvocato per prendere i 25.000 euro in contanti.

CAGLIARI - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un pregiudicato di Cagliari, di 39 anni, per il reato di estorsione. L'uomo ha minacciato più volte il suo difensore, perché riteneva che non avesse adempiuto al meglio al suo mandato di opporsi a un decreto ingiuntivo e voleva farsi dare 25.000 euro come “risarcimento” per il presunto danno subito.