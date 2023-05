Alimentare, il Consorzio Finocchiona Igp e il Consorzio Vino Chianti tra i protagonisti di TuttoFood 2023

Photo credits: Galli Torrini

Alla fiera internazionale TuttoFood2023 è confermata la presenza del binomio Finocchiona Igp e Vino Chianti Dop. L'evento di svolgerà a Milano, dall'8 all'11 maggio, e riunirà come da tradizione molti dei nomi più importanti nel settore gastronomico, sia italiani che di numerose altre nazioni. Alla fiera internazionale TuttoFood2023 è confermata la presenza del binomio Finocchiona Igp e Vino Chianti Dop. L'evento di svolgerà a Milano, dall'8 all'11 maggio, e riunirà come da tradizione molti dei nomi più importanti nel settore gastronomico, sia italiani che di numerose altre nazioni.





"Vogliamo che i sapori della nostra regione siano protagonisti dell'evento – afferma Marco Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti – porteremo una selezione di etichette in grado di catturare gli interessi di un pubblico vasto, desideroso di scoprire gusti e profumi di eccellenza e al tempo stesso avvicinarsi alle nostre produzioni locali. E quest'anno, per rendere ancora più forte l'identità della Toscana, abbiamo confermato la partnership del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp con un rosso di eccellenza come il vino Chianti Dop".

Il Vino Chianti Dop sarà in abbinamento con la Finocchiona Igp facendo diventare il binomio un punto di incontro tra esperti, rivenditori e professionisti del settore durante i giorni di fiera. Presso lo stand N-01 al Padiglione 4 sarà possibile per i visitatori assaporare insieme all'abbinamento del vino Chianti con finocchiona Igp. Un incontro di sapori equilibrato, simbolo dell'essenza e della tradizione toscana.

"Crediamo fortemente nelle collaborazioni tra prodotti d'eccellenza – spiega Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp – Siamo certi che l'abbinamento con il vino a denominazione della Toscana sia il miglior modo per poter far apprezzare le qualità della Finocchiona Igp: l'unione fa la forza".