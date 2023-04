Tv: martedì 2 maggio su Rai 3 con 'Elisir' si parlerà di artrosi, chirurgia bariatrica e orticaria

Nuovo appuntamento, martedì 2 maggio alle 10.30 su Rai 3, con "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella. Nuovo appuntamento, martedì 2 maggio alle 10.30 su Rai 3, con "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella.





In apertura di puntata ci si occuperà di artrosi: come prevenirla e come curarla? Risponderà alle domande in studio il professor Valter Santilli, professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l'Università La Sapienza di Roma. Lo spazio "10 minuti su..." sarà dedicato alla chirurgia bariatrica: se ne parlerà con il professor Luigi Angrisani, professore associato in Chirurgia Generale all’Università Federico II Napoli. L’orticaria sarà invece protagonista dello spazio del "Mi dica dottore" con la dottoressa Marina Moscatelli, medico di famiglia. Infine, nel "Vero o Falso", ci si occuperà dei falsi miti sulle tisane con la professoressa Maria Grazia Spalluto, docente di Fitoterapia all’Università Tor Vergata di Roma.