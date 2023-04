Sartieri 1931: un calice di bellezza per Rose Rosè in Monte Napoleone

Photo credits: fonte ufficio stampa

Un brindisi alla bellezza dalle sfumature rosate con un perlage elegante e raffinato! È quanto Sartieri 1931 proporrà il 9 maggio, nello spazio della boutique Mìsula, in Via Bagutta 14 a Milano, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, per Rose Rosè, un evento in programma dal 7 al 14 maggio, organizzato da MonteNapoleone District. Un altro appuntamento al quale non è concesso mancare visto che la cantina dell'Oltrepò, in questa data, si lega alla bellezza e alla cosmesi, elementi che ben si rispecchiano nella qualità della produzione enologica. Per l'occasione, ad allietare la serata, ci sarà Allure, lo Spumante Docg Metodo Classico Rosé, assolutamente in armonia con l'ambiente glamour, con l'alta moda, con i prodotti della prestigiosa boutique Mìsula e con il colore rosa, protagonista dell'intera manifestazione.





Così Sartieri 1931, l'Atelier del Vino in Oltrepò Pavese, conferma la volontà di porsi come brand d'eccellenza anche in contesti differenti dall'enologia e la partecipazione a Rose Rosè ne è un esempio. La rassegna, in programma dal 7 al 14 maggio, in Via Montenapoleone e in tutte le vie del distretto, è un inedito evento di primavera.

Valerio Saviotti, titolare con la mamma Enrica della cantina, ha commentato la partecipazione all'evento con la boutique Mìsula: "Far parte, in qualche modo, di MonteNapoleone District è un importante traguardo! Il 9 maggio si brinderà con il nostro Metodo Classico Docg Allure Rosé, uno Spumante in linea con il filo conduttore della rassegna e con la raffinatezza della boutique Mìsula. Infatti, per tutta la settimana, le vie del cuore di Milano del distretto verranno decorate con installazioni aeree floreali e le protagoniste saranno, inevitabilmente, le rose in tutte le nuance di colore. Quando hanno chiesto il nostro coinvolgimento per brindare al cocktail party di martedì, 9 maggio, abbiamo subito accettato. Allure, prodotto in purezza con uve di pinot nero, è la sintesi dei concetti di garbo, bellezza e stile… dal colore ai profumi inebrianti, dal perlage sottile al gusto coinvolgente, è lo Spumante adatto per un brindisi di tendenza e di gran classe. Un bouquet esclusivo di rose da assaporare sorso dopo sorso".