Tv: giovedì 6 aprile in prima serata su Canale 5 il film "La mia banda suona il pop"

Giovedì 6 aprile in prima serata su Canale 5 il film "La mia banda suona il pop" con la regia di Fausto Brizzi.





Tony, Lucky, Micky e Jerry sono quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn, divenuti molto famosi negli anni ottanta e poi caduti in disgrazia. Il loro manager Franco viene contattato da Olga, responsabile della sicurezza del magnate russo Ivanov, per organizzare una reunion del gruppo per una sola data a San Pietroburgo. Inizialmente restii ad accettare l'offerta a causa di frequenti litigi, decidono alla fine di accettare di fare un concerto assieme quando informati del compenso: 50 mila euro a testa. Nel frattempo Franco rivela al gruppo che Olga sta organizzando un grande colpo per svaligiare il caveau del magnate russo proprio durante la loro esibizione, e loro sono il diversivo perché il colpo riesca. A questo punto i quattro decidono di anticipare Olga saltando il concerto, e rubare la refurtiva prima di lei. Tuttavia Olga li scopre e inizia a inseguirli sguinzagliando prima una tigre e poi i suoi uomini.