A Vienna il primo metaverso per la meditazione in Europa



ROMA - Massima esperta di meditazione e benessere, Selene Calloni Williams ha annunciato il lancio del primo metaverso per la meditazione in Europa, che avverrà a Vienna ad aprile 2023. - Massima esperta di meditazione e benessere, Selene Calloni Williams ha annunciato il lancio del primo metaverso per la meditazione in Europa, che avverrà a Vienna ad aprile 2023.





Questa nuova dimensione ha già un nome: Virtual Imaginal SCW. Un progetto che nasce come esperienza immersiva per tutti, in ogni parte del mondo. A partire da aprile non ci sarà infatti bisogno della presenza fisica per meditare con Selene.

L’evoluzione della tecnologia offre proprio questo: l’esclusiva opportunità di entrare virtualmente in un nuovo mondo, dove la percezione dei sensi si amplifica e la mente si libera dei limiti del mondo fisico, per entrare in profonda connessione con ciò che la circonda.

Si crea così, a tutti gli effetti, una nuova forma di meditazione.

La dimensione cerimoniale, rituale e sacra delle pratiche meditative sciamaniche proposte da Selene trova casa per la prima volta in un mondo virtuale ma non per questo meno "reale", costituendo un'esperienza assolutamente inedita e dal profondo valore antropologico.

L’inaugurazione di questo nuovo mondo avverrà a Vienna, con Selene e un gruppo di meditazione che faranno ingresso virtualmente nel metaverso.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming e sarà accessibile gratuitamente a tutti gli iscritti.

Offrirà un'esperienza visiva e sonora senza precedenti, che consentirà al gruppo di meditazione di interagire con il metaverso in modo naturale e intuitivo, usando il proprio corpo e la propria voce per navigare e partecipare alle attività di meditazione.

"Il lancio del nostro metaverso per la meditazione rappresenta un importante passo avanti nel campo del benessere e della meditazione" ha dichiarato Selene Calloni Williams "Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti un'esperienza di meditazione immersiva che li aiuterà a raggiungere la serenità e la calma interiore in modo più facile e profondo".

Dopo il mese di aprile, giorno del lancio di Virtual Imaginal SCW, il metaverso sarà aperto a tutti e diventerà un nuovo canale di comunicazione dove incontrare Selene Calloni Williams in occasione di eventi dedicati o per sessioni private. Gli utenti potranno accedere al metaverso di Selene tramite dei visori VR.

Per la realizzazione del progetto l’azienda è stata supportata da due agenzie: PerformanceW3B ha gestito la pianificazione, la supervisione e la promozione del progetto, mentre X-R3AL si è occupata dell’ideazione e dello sviluppo tecnologico e grafico.