Tv: da mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1 Federica Panicucci conduce la seconda edizione di "Back to school"



Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte ai bambini delle elementari? Ricordiamo qualcosa sugli egizi? Sappiamo le tabelline o i confini delle regioni italiane?





La risposta la darà, da mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, "Back to school", il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare.

Novità di questa edizione la conduzione di Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato "capoclasse".

I big, protagonisti della trasmissione, e suddivisi nelle 6 puntate, sono:

- Sportivi: Aldo Montano e Walter Zenga.

- Attori: Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci.

- Cantanti: Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki.

- Influencer: Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè.

- Giornalisti e conduttori tv: Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza.

- Personaggi televisivi: Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

I Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, cercheranno di istruire e seguire nell’apprendimento i 30 Ripetenti. Lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale.

Successivamente, nel corso delle puntate in studio, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere "promossi" e ricevere il tanto agognato diploma o "rimandati" alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti.

Nella prima puntata di "Back to school", in onda mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, ci saranno: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga.

"Back to school" è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.