Alce Nero per la Pasqua 2023 presenta la Colomba Classica Biologica

La Colomba Alce Nero è preparata nella versione classica della tradizione dolciaria italiana con scorze di arancia e di limone canditi, mentre per l'impasto è stato utilizzato solo lievito madre e farina di frumento. Completa la ricetta, il miele millefiori italiano che ne caratterizza il profumo e l'aroma. La Colomba Alce Nero è preparata nella versione classica della tradizione dolciaria italiana con scorze di arancia e di limone canditi, mentre per l'impasto è stato utilizzato solo lievito madre e farina di frumento. Completa la ricetta, il miele millefiori italiano che ne caratterizza il profumo e l'aroma.





La Colomba Classica Alce Nero è lavorata per oltre 50 ore.

Suggerimenti per il consumo: per valorizzare al meglio tutto il gusto della Colomba Classica Alce Nero, si consiglia di riscaldarla leggermente togliendola dal sacchetto protettivo e comunque di non consumarla fredda.

La colomba classica biologica Alce Nero costa 17,90 € ed è un prodotto in vendita esclusivamente su www.alcenero.com/collections/regali-e-ricorrenze

Per quel che riguarda Alce Nero, è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni '70 nel produrre cibi buoni, frutto di un'agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità. Da 40 anni Alce Nero percorre la strada del biologico: si dedica alla produzione di un cibo proveniente da campagne libere da erbicidi e pesticidi, custodite e coltivate ogni giorno con rispetto. Un'agricoltura di tradizioni immutate e di innovazione, in equilibrio tra nuove tecnologie, sperimentazione di ricette ed ingredienti, e i rigorosi disciplinari che il biologico autentico impone. I prodotti biologici Alce Nero, più di trecento, sono semplici e quotidiani. Sono prodotti che non hanno dimenticato il gusto, il piacere di riunirsi attorno alla stessa tavola, di essere condivisi. I prodotti coltivati e trasformati in Italia, così come quelli del biologico Fairtrade. Prodotti biologici, tutti. Tutti in equilibrio con la terra.