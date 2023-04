Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani

TEL AVIV - È di almeno sette feriti e una vittima, l’italiano Alessandro Parini, il bilancio dell’attentato avvenuto sul lungomare di Tel Aviv. Due italiani in condizioni non gravi anche fra i feriti.La polizia israeliana ha confermato che l'autore dell'attentato terroristico è un arabo israeliano di Kfar Kassem a nord est di Tel Aviv. Il nome del terrorista - secondo i media - è Yousef AbuJ aber di 45 anni. I media israeliani - dopo una prima versione - avevano successivamente riferito del possibile furto dell'auto di AbuJaber - una Kia - da parte di sconosciuti e che quindi non poteva essere stato lui l'autore dell'attacco. Ipotesi poi smentita. La polizia ha poi fatto sapere che l'attentatore è stato neutralizzato da due agenti arrivati sul luogo dell'attentato."Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana". Si legge in una nota del Quirinale."Questa scia di terrore continua va fermata. Il terrorismo colpisce ancora Israele coinvolgendo turisti italiani che non avevano nulla a che vedere con le vicende israelo-palestinesi. Si tratta di un attentato criminale che colpisce turisti inermi che stavano passeggiando sul lungomare. La violenza inaudita di questi assassini non risparmia nessuno e va assolutamente condannata". Cosi' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni del Gr1 su Radio1 Rai, all'indomani dell'attentato a Tel Aviv costato la vita al 35enne Alessandro Parini.