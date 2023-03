Ricetta Bauer: ramen all’italiana impreziosito con il Granulare Vegetale Bio Bauer

Per renderla ancora più saporita, Valentina l’ha impreziosita con il Granulare Vegetale Bio Bauer a base di patata, carota, cipolla, prezzemolo, porro, sedano, aglio e pomodoro provenienti da agricoltura biologica. L’ideale per dare un tocco in più ai tuoi piatti!





Ingredienti per 4 persone:





4 uova

4 cucchiai salsa di soia

2 cucchiaini di curcuma

150 g di spaghetti di riso integrale o noodles a piacere

4 cucchiaini di Granulare Vegetale Bio Bauer

1 l di acqua

1 piccolo cavolo cinese

1 piccola zucca delica

1 pezzetto di zenzero

1 cucchiaino di curcuma

200 g di funghi a piacere

erba cipollina

olio q.b.

pepe q.b.





Preparazione:





Iniziate con le uova: fatele bollire con il guscio per 7 minuti dal bollore, raffreddatele, sgusciatele e immergetele nella marinata di soia o di curcuma. Copritele con acqua e fatele marinare tutta la notte in frigorifero.

Ora, tagliate la zucca a fettine, mettetela sulla teglia da forno e conditela con zenzero fresco grattugiato, un cucchiaino di curcuma, olio e pepe. Quindi, cuocete a 180° ventilato per 20 minuti.

A questo punto, affettate il cavolo cinese e fatelo saltare in padella con olio per pochi minuti. Tagliate i funghi a pezzetti, sciacquateli sotto l’acqua e cuocete in padella per 10 minuti con aglio e olio.

Mettete quattro cucchiaini di Granulare Vegetale Bio Bauer in 1 l di acqua, fate bollire e poi tuffate gli spaghetti di riso e portateli a cottura poi scolateli conservando il brodo.

Componete il vostro ramen con tutti questi ingredienti, aggiungete il brodo alla fine e l’erba cipollina.