Orrore a Brindisi, coppia trovata morta in casa: freddati con colpi di arma da fuoco





L'allarme è stato lanciato dal fratello di Antonio intorno alle 18.30 a causa di un appuntamento mancato al bar locale, dove i due si incontravano ogni giorno e dopo non aver ricevuto alcuna risposta per ore alle chiamate. I carabinieri e la polizia municipale di Carovigno hanno rinvenuto i corpi. Una volta che i militari hanno spalancato la porta, l'agghiacciante scoperta. I due sono stati uccisi con alcuni colpi. In corso le indagini.

CAROVIGNO (BR) - Dramma a Serranova, una frazione di Carovigno, dove una coppia sposata, Antonio Calò e sua moglie Caterina, rispettivamente di 59 anni e 53 anni, sono stati trovati morti nella loro casa in campagna. Gli investigatori seguono la pista del doppio omicidio, a causa dell'assenza di armi in casa, anche se inizialmente si era ipotizzato un suicidio a causa della porta chiusa all'interno.