Giorgia Meloni in India, "Una splendida accoglienza"

Sarà una trasferta impegnativa quella di Giorgia Meloni, che in mattinata incontrerà Modi nella Casa di Hyderabad: l'incontro sarà seguito da dichiarazioni congiunte dei due leader. Successivamente è prevista una visita di cortesia al Presidente della Repubblica Indiana, Droupadi Murmu, sempre presso il Rashtrapati Bhavan.



“È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel settantacinquesimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e sono certa che riusciremo a rafforzarle” ha detto alla stampa il premier. Il premier è stata accolta dal primo ministro indiano al Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale, prima tappa della sua visita ufficiale in India.



All'arrivo della delegazione italiana, un quarto d'ora dopo quanto previsto dal programma ufficiale, sono andati in scena il picchetto d'onore con la banda e i rappresentanti di esercito, marina e aviazione indiani, e la cerimonia ufficiale di ricevimento per la presidente del Consiglio.

NUOVA DELHI - Giorgia Meloni è a Nuova Delhi per rilanciare i rapporti bilaterali con l'India dopo quasi un decennio di congelamento dovuto al caso dei marò; poi farà rotta per Abu Dhabi, per ricucire con un altro partner strategico, gli Emirati Arabi Uniti, dopo i postumi della vicenda Alitalia-Etihad.