Dado Pollo Bio Bauer Biologico: tutto il buono che c’è in un cubetto



Il Dado Pollo Bio Bauer custodisce tutta questa bontà in un cubetto saporito a base di ingredienti certificati BIO: verdure da agricoltura biologica, ottenute senza l'utilizzo di antiparassitari, diserbanti, concimi chimici, che si combinano con carne di pollo da allevamento biologico e a estratto di lievito 100% Bio. Le materie prime sono attentamente selezionate e miscelate insieme attraverso una lavorazione delicata e lenta, in grado di esaltare ogni aroma.





Inoltre, il prodotto vanta la certificazione biologica CSQA, a garanzia del rispetto di Bauer per le severe normative applicate durante tutta la filiera produttiva.

Per chi è pensato il Dado Pollo Bio Bauer? Per chiunque voglia assaporare il vero gusto della natura, con un brodo leggero e appetitoso, un cous cous profumato, sughetti prelibati o pietanze ricche di gusto. Proprio per tutti perché gluten-free e senza lattosio.

Modalità di utilizzo: per ottenere un gradevole Brodo di Pollo Biologico, sciogliere 4g di prodotto (1 cucchiaino da tè) in 250ml d'acqua bollente e mescolare, il prodotto è istantaneo. Il granulare può inoltre essere aggiunto ai cibi, nella quantità desiderata, al posto del sale per arricchire ed esaltare il sapore di minestre, minestroni, sughi, ragù, carni, risotti, uova, ecc.

Il prodotto è igroscopico, teme l'umidità ed ogni fonte di calore. È indispensabile chiudere bene il barattolo ed utilizzare solo utensili asciutti. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Formato e prezzo indicativo Dado Pollo Bio Bauer, confezione da 60 gr., 6 dadi – 3,90