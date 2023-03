Caffè Borbone amplia l’offerta di prodotti con Kikka 100% Arabica e Nicaragua Monorigine Fine Robusta

Photo credits: fonte ufficio stampa publicisconsultants

Per la prima volta, Caffè Borbone propone una miscela 100% Arabica che nasce dalla selezione delle migliori varietà di Arabica. L'incontro degli aromi e dei gusti di Colombia, Brasile, Honduras e Uganda dà vita a una miscela ricca ed equilibrata che spazia dalle note fruttate e floreali di frutti di bosco e limone alla dolce intensità del caramello e del cioccolato.

Se con Kikka 100% Arabica l'azienda punta a valorizzare le caratteristiche delle varietà Arabica attraverso l'arte del blend, con Nicaragua Fine Robusta l'attenzione è rivolta al territorio di origine, il Nicaragua, dove si coltiva un caffè di qualità superiore.

Il monorigine proviene da una zona geografica molto circoscritta e per questo si caratterizza per un profilo sensoriale ben riconoscibile e distintivo, a cui contribuisce il carattere deciso della varietà Robusta. Il gusto raffinato e bilanciato, dalla tazza ricca e corposa, dolce e priva di acidità troppo spiccate, è esaltato dalla tostatura "alla napoletana" che intensifica l'aroma e il corpo e, allo stesso tempo, dona morbidezza al palato.

Inoltre, Nicaragua Fine Robusta è un caffè etico che rispetta la materia prima e sostiene l'economia locale. Nasce, infatti, dal lavoro di una piccola cooperativa nei dintorni di El Diamante de Las Segovias, un luogo rinomato per la produzione di caffè. Una volta raccolto a mano, il caffè è processato con il metodo Honey, un procedimento tra il metodo a Secco e quello Lavato riservato solo ai caffè più pregiati, che conferisce un sapore unico e apporta ulteriore dolcezza ad ogni chicco. Con il metodo Honey, le drupe vengono spolpate lasciando una sostanza vegetale gelatinosa naturalmente presente sul chicco ricca di zuccheri, capace di riassorbire l'umidità. Durante la lunga fase di asciugatura al sole, questi zuccheri diventano sempre più concentrati e riescono a essere assorbiti dal chicco conferendo intensità, complessità e morbidezza al caffè.

"Il nostro obiettivo è continuare a espanderci in più canali di vendita grazie a un'offerta ampia e differenziata di formati esclusivi e miscele ad hoc. È fondamentale che ogni prodotto abbia una propria identità in termini di gusto e provenienza, sempre nel rispetto di elevati standard di qualità per rispondere alle esigenze di tutti i consumatori, anche quelli più interessati all'origine delle materie prime e alla ricerca di nuove esperienze legate al gusto. L'attenzione ai processi di produzione e lavorazione e il legame con i territori sono parte integrante del risultato finale" commenta Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.