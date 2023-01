Tv: martedì 3 gennaio 2023 su Rai 3 il film "Sister Act - Una svitata in abito da suora"

C'è una Whoopi Goldberg irresistibile alla radice del successo di questa commedia musicale che, negli anni si è consolidata come vero e proprio cult movie. In "Sister Act - Una svitata in abito da suora" - in onda martedì 3 gennaio alle 21.20 su Rai 3 - Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, cantante di night club, che assiste senza volerlo a un omicidio commesso dal suo ex amante, Vince LaRocca. L’FBI la convince a testimoniare al processo, ma per due mesi la donna dovrà nascondersi.