Il benessere sposa l'economia circolare: dai succhi alle tisane

Due eccellenze dello stesso territorio, fortemente orientate allo sviluppo di prodotti italiani di alta qualità e al rispetto dell'ambiente. Una perfetta sinergia per rispondere al meglio alle nuove tendenze di gusto e benessere. Su questo principio nasce la collaborazione fra il Gruppo Coswell e Conserve Italia, una sinergia per massimizzare i benefici nutritivi della frutta, nell'ottica dell'economia circolare. È da questa visione comune che nasce la collaborazione fra i marchi L'Angelica (Coswell) leader nelle tisane funzionali, e Valfrutta (Conserve Italia), una realtà di 14 mila agricoltori italiani che si impegnano ogni giorno a portare sulla nostra tavola la miglior frutta italiana coltivata con passione, garantendo una filiera corta e sostenibile, a basso impatto ambientale.





Tutti gli elementi di ogni singolo frutto sono molto ricchi di sostanze altamente nutritive come i polifenoli, ed ogni parte della frutta può essere utilizzata anche per la produzione di tisane, previa essicazione e senza alternarne le proprietà.

"Da sempre l’Istituto Erboristico L’Angelica ricerca nella natura le proprietà nutraceutiche per rendere i propri prodotti al massimo livello di qualità, gusto e benessere. La collaborazione con Valfrutta ci consente di valorizzare l’eccellenza della frutta coltivata direttamente nel nostro territorio, in un progetto perfettamente coerente con i principi di economia circolare previsti da ECOswell, il nostro programma di sostenibilità aziendale" dichiara Daniele Paoli, Direttore Marketing Coswell.

Come dichiara Manuela Rizzoli, R&D Manager Coswell, "l’idea di questa collaborazione parte da un incontro tra le nostre realtà e la visione comune che le aziende hanno. La qualità dei prodotti che vogliamo fornire ai nostri consumatori, attraverso il controllo della filiera, in parallelo all’attenzione per l’ambiente, hanno dato il là a questa operazione. Lo studio della materia prima ottenibile e il corretto modo di trattarla e processarla per, non solo preservarne le qualità nutrizionali e organolettiche, ma garantirne la sicurezza, ha permesso di ottenere un prodotto con caratteristiche uniche da utilizzare all’interno dei nostri infusi; questo è stato possibile grazie al lavoro combinato con la Ricerca e Sviluppo di Conserve Italia. Ciò che abbiamo ottenuto, infine, è una sapiente combinazione di: attenzione per la qualità e l’ambiente, il Made in Italy, il controllo della filiera e la certificazione di qualità".

"Questa partnership con il Gruppo Coswell ci consente di valorizzare ulteriormente le produzioni agricole coltivate dai nostri soci e al contempo di ridurre l’impatto ambientale grazie ad un maggiore recupero dei prodotti di lavorazione della frutta” dichiara Federico Cappi, Direttore Marketing Retail di Conserve Italia, il consorzio cooperativo che detiene il marchio Valfrutta. Origine 100% italiana, tracciabilità, qualità e sostenibilità sono caratteristiche fondamentali per la nostra filiera agricola, siamo contenti di poterle mettere al servizio di questa iniziativa tramite la gamma di infusi de L’Angelica" conclude Cappi.