Tv: martedì 17 gennaio torna su Rai 2 "Stasera c’è Cattelan su Raidue"

Torna "Stasera c’è Cattelan su Raidue", il late show di Rai 2, in onda da martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio in seconda serata. Alessandro Cattelan, accompagnato dagli Street Clerks per la parte musicale e da Mike Lennon, darà vita a uno show ricco di ospiti, interviste, nuove rubriche, per chiudere la giornata con un sorriso.