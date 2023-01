Rum diplomático si classifica al primo posto come trending rum a livello globale

Photo credits: fonte ufficio stampa Attila&Co.

È Rum Diplomático il vincitore della categoria Trending Rum del 2022, secondo il report annuale di Drinks International, la classifica globale del mondo spirit stilata dall’omonimo magazine, prestigioso punto di riferimento e analista del settore. È Rum Diplomático il vincitore della categoria Trending Rum del 2022, secondo il report annuale di Drinks International, la classifica globale del mondo spirit stilata dall’omonimo magazine, prestigioso punto di riferimento e analista del settore.





Il rum super-premium, presente nei migliori cocktail bar del mondo da più di un decennio e distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi, è stato riconosciuto migliore trend tra i rum a livello internazionale, posizionandosi anche tra i Best-selling Rum, come quarto rum più venduto al mondo.

È la prima volta che Rum Diplomático raggiunge il primo posto nella categoria confermando la leadership acquisita negli ultimi anni a livello globale tra i rum super-premium. La complessità unica del distillato, l’eleganza e la morbidezza al palato, sono il risultato di un metodo unico di tripla distillazione, basato sull’utilizzo di un alambicco pot still, del Barbet di produzione francese e del Batch Kettle proveniente dal Canada. Rum Diplomático riposa poi in botti di quercia precedentemente utilizzate per il bourbon finché non raggiunge il perfetto punto di maturazione. Negli ultimi nove anni Rum Diplomático è stato apprezzato dai top mixologist e opinion leader della spirits industry e la vetta della classifica di Drinks International sancisce definitivamente l’ingresso del distillato venezuelano nelle abitudini di acquisto dei migliori locali a livello globale.