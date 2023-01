Tv: lunedì 30 gennaio in prima serata su Italia Uno il film "Fast & Furious 8"

Lunedì 30 gennaio, in prima serata su Italia uno arriva il film "Fast & Furious 8", l’ultimo capitolo di tutta la saga nonché il primo che vede al suo interno la magnetica Charlize Theron. Il film conferma tutto il cast dei capitoli precedenti, da Vin Diesel a The Rock, passando per Jason Statham e Michelle Rodriguez. Lunedì 30 gennaio, in prima serata su Italia uno arriva il film "Fast & Furious 8", l’ultimo capitolo di tutta la saga nonché il primo che vede al suo interno la magnetica Charlize Theron. Il film conferma tutto il cast dei capitoli precedenti, da Vin Diesel a The Rock, passando per Jason Statham e Michelle Rodriguez.





Dom e Letty sono in luna di miele a Cuba, Brian e Mia si sono ritirati ed il resto del gruppo è stato liquidato. Il team giramondo ha finalmente trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire, e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba, alle strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra attraverserà il globo per impedire ad un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.