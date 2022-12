Tv: mercoledì 21 dicembre su Canale 5 arriva il film "Il primo Natale" di Ficarra e Picone

Mercoledì 21 dicembre su Canale 5, arriva il film "Il primo Natale" diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, nel cui cast troviamo gli stessi registi e Massimo Popolizio. Mercoledì 21 dicembre su Canale 5, arriva il film "Il primo Natale" diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, nel cui cast troviamo gli stessi registi e Massimo Popolizio.





Salvo e Valentino, nel film, interpretano un ladro e un sacerdote che faranno un incredibile viaggio nel tempo, andando a ritroso nella storia di oltre duemila anni. I due, infatti, si ritroveranno nell’epoca in cui l’umanità si è ritrovata a festeggiare il primo natale. In questo particolare frangente, l’improbabile coppia si mette alla ricerca di Giuseppe e Maria affinché la nascita di Gesù avvenga secondo la tradizione. Non è un’impresa semplice, visto che Re Erode vuole catturarli. Riusciranno a salvare questa importante festa?