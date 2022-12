Terrore in mare: Viking Polaris investita da onda anomala

In Argentina, la nave da crociera Viking Polaris è stata investita da un'onda anomala mentre era in rotta verso Ushuaia. C'è un morto e quattro feriti.Nel bel mezzo di una tempesta, la nave da crociera stava salpando dalla punta meridionale del Sud America, quando improvvisamente un'onda si è schiantata contro di essa. "Un'onda anormalmente grande ha causato l'incidente", ha detto in una nota un portavoce della compagnia di crociere Viking. A confermare le persone colpite dall'incidente - un morto e quattro feriti - la stessa compagnia: «È con grande tristezza che confermiamo la morte di un passeggero a seguito dell'incidente. Abbiamo informato la famiglia della vittima e abbiamo condiviso le nostre più sentite condoglianze." Secondo quanto riferito, Viking ha aggiunto alla comunicazione la dichiarazione di apertura indagando sui fatti dell'incidente.