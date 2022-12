Colapesce e Dimartino: uscito il loro nuovo singolo dal titolo "Cose da pazzi"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Cose da pazzi", il nuovo brano dei cantautori da record Colapesce e Dimartino, fuori su tutte le piattaforme digitali. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Cose da pazzi", il nuovo brano dei cantautori da record Colapesce e Dimartino, fuori su tutte le piattaforme digitali.





La canzone è stata scritta per la colonna sonora della nuova serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi tre episodi dall'8 dicembre, mentre gli ultimi tre episodi saranno disponibili dal 15 dicembre.

Considerati l'espressione del nuovo cantautorato italiano, Colapesce Dimartino hanno segnato il 2021 con la loro "Musica Leggerissima", brano presentato al festival di Sanremo, che ha collezionato 5 dischi di Platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Tra i più recenti successi anche il loro singolo "Toy Boy", scritto con Ornella Vanoni e interpretato insieme a lei, e "Propaganda" di Fabri Fibra, che li ha scelti per questo speciale featuring.