Panettone Duetto con Prugne della California: il dolce perfetto per un Natale 2022 all'insegna della tradizione



Con l’arrivo di dicembre e il Natale alle porte, scatta la caccia al regalo perfetto. Per stupire amici e parenti, puntare su un panettone artigianale può essere la soluzione. Da quello classico, alle versioni più golose, questo dolce è ormai il simbolo della tradizione natalizia. Con l’arrivo di dicembre e il Natale alle porte, scatta la caccia al regalo perfetto. Per stupire amici e parenti, puntare su un panettone artigianale può essere la soluzione. Da quello classico, alle versioni più golose, questo dolce è ormai il simbolo della tradizione natalizia.





Il "Panettone Duetto con Prugne della California" è l’ultima creazione del maître chocolatier Stefano Collomb per il Natale 2022. Un dolce che unisce tradizione e creatività per celebrare nel pieno della dolcezza le festività.

Una coppia di panettoni artigianali creata utilizzando ingredienti di alta qualità e seguendo la ricetta tradizionale del dolce natalizio per eccellenza, ma arricchita con un twist creativo e originale. Il duetto si compone di due mini panettoni: uno con cuore e glassatura di Prugne della California, cioccolato al latte e bianco, pistacchi e anice stellato; l’altro con cuore e glassatura di Prugne della California, cioccolato fondente, pistacchi e anice stellato.

"Con il Panettone Duetto con Prugne della California ho voluto realizzare una rivisitazione del classico dolce della tradizione gastronomica natalizia. In entrambe le versioni al cioccolato bianco e fondente, le Prugne della California sono le protagoniste dei panettoni essendo presenti sia nella farcitura, rendendo l’impasto ancora più goloso, e nella glassatura" afferma Stefano Collomb maître chocolatier, titolare della storica pasticceria-cioccolateria "Chocolat" di La Thuile, in Valle d’Aosta.

Grazie alla loro qualità premium, le Prugne della California si dimostrano un ingrediente estremamente versatile. Ricche di gusto e di sapore, sono perfette per rivisitare una ricetta della tradizione natalizia come il panettone.

Il "Panettone Duetto con Prugne della California" realizzato da Stefano Collomb sarà disponibile per il Natale 2022 presso la pasticceria-cioccolateria "Chocolat" di La Thuile in Valle d’Aosta e può essere ordinato telefonicamente al numero 0165 884783, al prezzo di € 18,00 per 600g (300 gr/cad.).





INGREDIENTI MINI PANETTONE CON CIOCCOLATO BIANCO E PRUGNE DELLA CALIFORNIA: Farina, burro, uova, zucchero, lievito naturale, aroma arancio e limone, vaniglia naturale in bacca, miele. All’interno e sopra, Prugne della California, Cioccolato latte e bianco pistacchi e anice stellato.





INGREDIENTI MINI PANETTONE CON CIOCCOLATO FONDENTE E PRUGNE DELLA CALIFORNIA: Farina, burro, uova, zucchero, lievito naturale, aroma arancio e limone, vaniglia naturale in bacca, miele. All’interno e sopra, Prugne della California, Cioccolato fondente, pistacchi e anice stellato.