Tv: martedì 8 novembre nuovo appuntamento con "Il Collegio" su Rai2

Quinto appuntamento, martedì 8 novembre, alle 21.20, su Rai2, con "Il Collegio". La puntata si aprirà con una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che annuncerà una sorpresa molto gradita dai collegiali. Quinto appuntamento, martedì 8 novembre, alle 21.20, su Rai2, con "Il Collegio". La puntata si aprirà con una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che annuncerà una sorpresa molto gradita dai collegiali.





Ma per alcuni arriverà anche il momento di provare a riparare al proprio rendimento scolastico al di sotto della sufficienza: chi ci riuscirà? Il Preside manderà in gita i ragazzi, ma non tutti si dimostreranno all’altezza di ottenere questo premio.

Fuori dal collegio, i ragazzi riscopriranno la libertà e l’aria fresca della natura, con risultati contrastanti: scontri, gelosie e confessioni a cuore aperto si alterneranno al chiarore di un falò. Le lezioni, intanto, continueranno a far scoprire ai collegiali il 1958: in particolare una, sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea e sul pittore Jackson Pollock, sarà occasione di divertimento. Ma il divertimento, si sa, se eccessivo e contrario alle regole del Collegio, non porta mai nulla di buono.