Chips di Mela Leni’s: anelli di naturale bontà

Quando natura e bontà si fondono, non può che nascere qualcosa di straordinario. Le Chips di Mela Leni’s sono delicati anelli di mela croccante, da portare sempre con sé. Quando natura e bontà si fondono, non può che nascere qualcosa di straordinario. Le Chips di Mela Leni’s sono delicati anelli di mela croccante, da portare sempre con sé.





Alternativa salutare alle classiche patatine, le chips di mela custodiscono invariato il gusto pieno della Natura. Quello inconfondibile delle migliori mele del Trentino – Alto Adige, coltivate in un territorio magico e incontaminato e raccolte a mano nel momento ideale di maturazione.

Leni’s ha deciso di trasformare le succose Äpfel di alta montagna in sottilissime fettine di mela essiccata, tutte da sgranocchiare. Un goloso snack da tenere nella borsa o nello zaino, perfetto per chi ha uno stile di vita metropolitano.

Ma sono ottime anche alla mattina per arricchire lo yogurt o la sera per accompagnare uno sfizioso aperitivo in stile finger food. In ogni occasione, le Chips di Mela Leni’s appagano palato e papille con il loro sapore genuino e naturale e la loro irresistibile consistenza.

E poi sono uno speciale concentrato di benessere: in particolar modo nella buccia, di cui sono provviste, custodiscono un’elevata quantità di fibre, preziose per la salute dell’intestino, e di vitamine A e C. Quest’ultima è nota per il potere antiossidante, in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e garantire la rigenerazione cellulare.

Non fritte, prive di zuccheri aggiunti e di conservanti, le Chips di Mela firmate Leni’s sono una merenda salutare e decisamente light, adatta anche per chi è attento alla linea. Ma senza rinunce alla bontà!

Saporite e sfiziose, le Chips di Mela Leni’s soddisfano grandi e piccini in un’esperienza di gusto originale, che custodisce tutto il sapore e la bontà della Natura.





Confezione e prezzo





Le Chips di Mela Leni’s con mele essiccate, disponibili in confezioni da 40 g, sono in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 1,99 Euro.