Caffitaly lancia "Gentile", il caffe’ decerato dal gusto ricco ma delicato per lo stomaco

In Europa il 20% della popolazione afferma di avere problemi allo stomaco e in Italia sono addirittura 3 su 4 le persone che dichiarano di soffrire di problematiche specifiche legate alla digestione e all'acidità. E la pandemia ha incrementato in maniera considerevole il numero di chi soffre, in generale, di disturbi gastrici.





Proprio per tutti gli amanti del caffè a cui però questa bevanda tende a causare acidità o pesantezza nella digestione, Caffitaly, l’azienda italiana che con il suo sistema unico, innovativo e sostenibile portare in tazza un’esperienza di gusto mai provata prima, ha ideato Gentile, l’espresso decerato, altamente digeribile, ma allo stesso tempo capace di regalare un gusto pieno e ricco, proprio come un espresso tradizionale.

Questo caffè nasce da una materia prima decerata, a cui è stato sottratto il 5-idrossi-triptamidi (C-5-HT), elemento presente in natura sulla parte corticale del chicco di caffè verde: il processo di deceratura a cui viene sottoposto permette di ottenere un prodotto più leggero e delicato, ideale per le persone sensibili a problematiche quali digestione e acidità di stomaco, pur senza rinunciare all’aroma, al gusto pieno e alla cremosità di un ottimo espresso.

Gentile è il risultato dell’innovazione costante di Caffitaly, volta da un lato a garantire e a migliorare continuamente la già altissima qualità dei suoi caffè e bevande calde, e, dall’altro, a mettere sul mercato referenze sempre nuove per incontrare le esigenze dei consumatori, non solo in fatto di gusto ma anche di benessere. Gentile è infatti la seconda referenza de I Funzionali Caffitaly System, la linea di nuovi caffè pensati per unire il piacere di un espresso cremoso dal gusto unico con quello di prendersi cura di sé, grazie a ricette esclusive che combinano pregiate miscele a vitamine e minerali per contribuire all’equilibrio di corpo e mente.

Ad inaugurare questa innovativa gamma è stato DIFESA, il primo caffè Caffitaly arricchito di Zinco, Vitamina B6 e Wellmune®, un ingrediente clinicamente testato a base di Beta-glucani, che contribuiscono a mantenere il sistema immunitario forte e sano. Una sola tazzina di DIFESA al giorno, nell’ambito di una dieta sana e di uno stile di vita equilibrato, fornisce alle nostre difese immunitarie un aiuto in più, quanto mai utile guardando ai mesi più freddi dell’anno.

"Vogliamo fare il miglior caffè monodose al mondo e vogliamo che tutti possano gustarlo, anche chi soffre di acidità di stomaco o trova il caffè poco digeribile. Per questo negli ultimi mesi abbiamo lavorato per trovare la ricetta perfetta per un espresso delicato e altamente digeribile, ma allo stesso tempo capace di mantenere un gusto ricco e cremoso. È nato così Gentile, il nostro primo caffè decerato e il secondo, dopo Difesa, della linea I Funzionali Caffitaly System -ha dichiarato Giuseppe Casareto, CEO di Caffitaly- Dietro a questi prodotti altamente innovativi ci sono impegno costante e continui investimenti (4 milioni di euro solo quest’anno) in Ricerca e Sviluppo, che ci consentono non solo di mettere in tazza un’esperienza di gusto superiore, ma anche di rispondere alle richieste dei nostri consumatori. Non ultima quella di prendersi cura del proprio benessere mentre gustano un ottimo caffè".