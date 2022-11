Black Friday: Adiconsum, non c’è obbligo di acquisto. Fallo solo se serve e se è sostenibile

Come Adiconsum Puglia attraverso le segnalazioni pervenuteci stiamo notando che come al solito quella che doveva rivelarsi come la possibilità di acquistare a prezzi scontati quel prodotto di cui si aveva bisogno e che era inaccessibile per il tuo budget, in realtà non è sempre così.



Ormai il Black Friday è diventato un evento super programmato sia dai commercianti dei negozi fisici che da quelli online, tant’è che ormai il Black Friday non è più solo riservato alla giornata del venerdì, ma può riguardare tutto il mese di novembre o tutta la settimana che comprende la giornata del Black Friday vero e proprio.



E che dire poi dei prezzi? In moltissimi casi i prezzi sono stati aumentati in precedenza per far vedere che lo sconto applicato sia effettivamente vantaggioso.



Adiconsum, in quanto associazione a difesa dei consumatori e promotrice di un consumo responsabile e sostenibile, ritiene che gli acquisti debbano essere fatti in base ad una serie di criteri che rispondano criteri di sostenibilità e cioè che siano acquisti che non impattano in maniera negativa sull’ambiente, che abbiano un giusto rapporto qualità-prezzo, che siano prodotti, distribuiti, commercializzati nel rispetto dei lavoratori.



Acquista solo se ti serve e se è sostenibile



Fatte le dovute considerazioni, se sei proprio sicuro di aver bisogno di quel prodotto e che, in occasione del Black Friday il prezzo offerto online è buono, ricordati di seguire il Vademecum di Adiconsum e Centro Europeo Consumatori Italia:



1) Verifica l’identità del venditore

2) Leggi le recensioni di altri acquirenti

3) Controlla se il sito gode di un marchio di fiducia (ad es. sigillo Netcomm)

4) Valuta la presentazione generale del sito

5) Prendi visione dei tuoi diritti sul sito del venditore

6) Osserva bene le foto del prodotto

7) Occhio al prezzo!

8) Controlla sul sito ufficiale del brand la lista dei venditori autorizzati

9) Scegli un mezzo di pagamento sicuro

10) Presta attenzione ai prodotti ricondizionati.



Per informazioni telefonare allo 0805968295 o scrivere a

BARI - Da alcuni anni i consumatori di tutto il mondo compresi quelli italiani attendono tutto l’anno la settimana del Black Friday. Ma è davvero ancora così conveniente?