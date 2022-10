Prato, fa esplodere alcune bombe carta: arrestato 35enne

PRATO - E’ un uomo di circa 35 anni abitante a Poggio a Caiano che l’altra notte ha tenuto sveglio tutto il paese facendo esplodere nel cuore della notte alcuni fuochi d’artificio e grossi petardi.Numerose sono state le chiamate al 112 che segnalavano qualcuno che faceva esplodere dei grossi petardi nel centro cittadino, all’arrivo dei Carabinieri di Poggio a Caiano e del pronto intervento di Prato, all’interno della casa dell’uomo, che vive da solo, i militari hanno trovato decine di grossi fuochi d’artificio, materiale esplodente e in una stanza tutto il necessario per la coltivazione in serra di marijuana con tutto il necessario per una “buona coltivazione”.Libri del settore, luci per riscaldare l’ambiente, fertilizzanti per aiutare la crescita e già pronta per l’uso, 600 gr di sostanza stupefacente. Per il produttore “fai da te” sono scattate le manette e aperte le porte del carcere di Prato.