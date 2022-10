Napoli: grande successo per il concerto del Trio lirico partenopeo per il Raduno nazionale degli Amici del Commissariato Aeronautico



NAPOLI - Grande successo e scroscianti applausi per il concerto dell'ormai consolidato Trio lirico partenopeo, composto dagli artisti di fama internazionale, soprano Olga De Maio, i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati al pianoforte dal M° Francesco Schiattarella, realizzato in occasione del Raduno nazionale degli Amici del Commissariato Aeronautico a Napoli che si è tenuto sabato 1 ottobre dal luogotenente Giuseppe Strippoli.





Entusiasmo, emozioni a commozione hanno suscitato le romanze da salotto, i duetti da Opera ed Operetta, i grandi classici napoletani interpretati dagli eccellenti artisti del partenopeo, con un programma che ha appunto toccato le pagine più belle ed immortali del repertorio vocale lirico.

E così nuovamente la musica ritorna ad essere uno strumento di unione, comunicazione ed a anche portatore di valori civili e morali oggi tanto disattesi.

Il pubblico degli "Amici del Commissariato Aeronautico" è accorso numeroso e caloroso a Napoli per questa occasione celebrativa, in una splendida serata, organizzata dal Luogotenente Giuseppe Strippoli, in cui ha trionfato la grande, bella musica ed il bel canto che gli artisti hanno espresso ad un livello di elevato spessore artistico e professionale: da Non ti scordar di me, Parlami d'amore Mariù, Granada, l'operetta con Lehár, l'opera lirica con Verdi e Puccini, fino ad arrivare agli immortali classici della canzone napoletana, Torna a Surriento, O'Paese d' ' o sole, Marechiaro, Voce 'e notte etc...

Ovazioni finali tributate dal pubblico a fine concerto agli artisti con splendido omaggio floreale da parte dell'organizzazione al soprano Olga De Maio.

Ritorneremo presto sicuramente ad applaudire questi artisti, ambasciatori della grande musica e del bel canto che fanno parte dell'Associazione Culturale Noi per Napoli APS, per altri prossimi concerti in programma a Napoli ed in Italia, con le loro altre magnifiche interpretazioni.