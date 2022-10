Meloni a Vox: “Non siamo mostri”

Il segretario del Pd Enrico Letta intanto esclude lo scioglimento del Pd, ma non un cambio di nome del partito. "Dobbiamo essere pronti a fare quello che gli italiani ci hanno chiesto: fare la prima opposizione a questo governo in modo intransigente e costruttivo. Fare un'opposizione sia in Parlamento sia nel Paese, di piazza quando necessario", ha detto il segretario del Pd. La speranza, ha continuato, è che l’opposizione sia "il più unitaria possibile".

ROMA - "Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva l'Europa dei patrioti". Lo ha dichiarato la leader di Fdi Giorgia Meloni durante il suo intervento alla kermesse di Vox, l'estrema destra spagnola. Stamani assemblea degli eletti di Fdi.