Roma, due turiste belghe travolte e uccise da auto

ROMA - Choc nella Capitale. Due turiste 25enni originarie del Belgio sono decedute la notte di sabato dopo essere state travolte sulla bretella della A24, all'altezza di Tor Cervara in direzione Roma. Le due ragazze si trovavano in strada dopo essere intervenute per prestare soccorso a causa di un incidente automobilistico. Erano da poco a Roma e si trovano a bordo di un Ncc. Un'auto le avrebbe investite e non si sarebbe fermato dopo l'impatto. Nella serata di domenica le forze dell'ordine avrebbero individuato il sospettato che è stato portato negli uffici per accertamenti.