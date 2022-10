BuVé: la vera alternativa vegetale di alta qualità al burro

Dopo il debutto europeo, arriva in Italia BuVé, una golosa alternativa vegetale di alta qualità al burro. Come i burri artigianali della tradizione francese e italiana, prodotti con materie prime di alta qualità, BuVé è realizzato con il 50% di anacardi biologici e fermentati. Questa nuova specialità arriva da Euro Company, azienda che opera nella distribuzione e trasformazione della frutta secca da oltre 40 anni. Il gusto di BuVé nasce dalla sua straordinaria composizione, in cui gli anacardi sono protagonisti con il loro sapore delicato, rotondo e la loro consistenza cremosa rinfrescata dal prezioso tocco acidulo dato dalla fermentazione ed esaltata da una piacevole sapidità finale. Dopo il debutto europeo, arriva in Italia BuVé, una golosa alternativa vegetale di alta qualità al burro. Come i burri artigianali della tradizione francese e italiana, prodotti con materie prime di alta qualità, BuVé è realizzato con il 50% di anacardi biologici e fermentati. Questa nuova specialità arriva da Euro Company, azienda che opera nella distribuzione e trasformazione della frutta secca da oltre 40 anni. Il gusto di BuVé nasce dalla sua straordinaria composizione, in cui gli anacardi sono protagonisti con il loro sapore delicato, rotondo e la loro consistenza cremosa rinfrescata dal prezioso tocco acidulo dato dalla fermentazione ed esaltata da una piacevole sapidità finale.





Dal colore giallo paglierino, BuVé è perfetto quindi per la colazione, spalmato da solo su una fetta di pane o accompagnato da una confettura. Ideale per farcire le tartine di un aperitivo e per mantecare i risotti, ai quali dona una particolare fragranza, si sposa perfettamente anche con piatti semplici, rendendoli sani, gustosi e nutrienti. BuVé è poi un ottimo ingrediente per realizzare numerose ricette e dolci come crostate, frolle e biscotti deliziosi.

Come tutte le altre referenze dell’area innovazione di Euro Company, BuVé è fermentato, senza soia, senza olio di palma, senza conservanti, addensanti e additivi, è adatto a chiunque voglia gustare un prodotto vegetale di alta qualità, oltre ad avere un pack 100% riciclabile. L’etichetta pulita, con solo 4 ingredienti, rende questo prodotto unico sullo scaffale delle alternative al burro, conservando le proteine, le fibre e i grassi buoni tipici della frutta secca.