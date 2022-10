Chiara Civello: uscito il nuovo singolo dal titolo "Sono Come Sono"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il nuovo singolo di Chiara Civello dal titolo "Sono Come Sono", un inno alla libertà di essere e di amare. E' fresco di uscita in streaming per l'etichetta indipendente italiana Four Flies Records e dal 21 ottobre disponibile anche in vinile.





La cantante, compositrice e polistrumentista italiana, apprezzata per le sue collaborazioni con nomi di spicco negli Stati Uniti e in Sud America, ha scelto di riadattare il brano 'Olhos Coloridos', portato al successo dall' artista brasiliana Sandra de Sà su testo e musiche di Macau. La canzone in Brasile è riconosciuta come un vero e proprio inno, simbolo dell'antirazzismo e dell'orgoglio creolo, che porta l'attenzione sul più grande paradosso brasiliano, ovvero il fatto che la stessa persona che è razzista, ha sangue creolo, è ibrida. "Come siamo tutti - precisa -. Mi sono innamorata della potenza del suo messaggio e ho pensato a come tradurla senza che perdesse impatto ed evocatività". Nella sua versione - coprodotta con Dario Bassolino e scritta con Kaballà - la cantante "estende il messaggio abbracciando oltre al razzismo il bullismo, bodyshaming e omotransfobia, per dire no ad ogni forma di discriminazione".

Le sonorità di 'Sono come sono' rimandano al boogie funk anni Ottanta. "Ho pensato che in Italia il luogo migliore dove produrlo fosse Napoli, la città più simile a Rio, epicentro incandescente di multiculturalità, mescolanze e chiaroscuri", ha spiegato. Gli stessi autori del brano hanno apprezzato la sua versione.

"Chiara ha esposto il concetto con verità, dignità e bellezza. Sono orgogliosa e felice", ha detto Sandra de Sá. "Hai colorato i miei occhi e illuminato la mia anima con la tua interpretazione così magica", ha aggiunto Macau.

Chiara Civello ha pubblicato sei dischi e rifiuta le etichette definendosi trasversale. Si è formata artisticamente a Boston e a New York dove è entrata in contatto con Burt Bacharach e Tony Bennett. E' stata la prima italiana a incidere per la leggendaria etichetta Verve. In Brasile ha collaborato con Chico Buarque, Ana Carolina, Maria Gadù, Gilberto Gil, Daniel Jobim.