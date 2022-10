Tv: domenica 16 ottobre su Italia 1 il film "Jurassic world: il regno distrutto"

Domenica 16 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda "Jurassic world: il regno distrutto", quinto capitolo della saga di "Jurassic Park" campione di incassi in tutto il mondo. Domenica 16 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda "Jurassic world: il regno distrutto", quinto capitolo della saga di "Jurassic Park" campione di incassi in tutto il mondo.





Sono passati tre anni da quando il parco tematico e resort di lusso Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie. Isla Nublar ora è abbandonata dagli esseri umani, mentre i dinosauri sopravvissuti abitano nella giungla. Quando il vulcano dormiente dell’isola si risveglia, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvaguardare i dinosauri rimasti da una catastrofe che li porterebbe all’estinzione. Owen intende trovare Blue, il suo velociraptor ancora disperso nella natura selvaggia, mentre Claire ha sviluppato un rispetto per queste creature, divenute ormai la sua missione. Arrivati sull'isola mentre la lava comincia a scendere, la loro spedizione scopre che una cospirazione potrebbe riportare il nostro intero pianeta ad un pericoloso stato di disordine che non si vedeva dai tempi della preistoria.

Prodotto da Steven Spielberg e Colin Trevorrow, la pellicola vanta un cast stellare: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Ted Levine, Bd Wong, Isabella Sermon, Geraldine Chaplin e Jeff Goldblum.

Con tutta la meraviglia, l’avventura e i brividi che hanno caratterizzato una delle saghe più famose e di successo della storia del cinema, questo evento cinematografico ha segnato il ritorno dei personaggi più amati e dei dinosauri - insieme a nuove specie più terrificanti e spaventose che mai.

Basato su personaggi creati da Michael Crichton. Sceneggiatura di Derek Connolly & Colin Trevorrow. Regia di J.A. Bayona.