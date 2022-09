Tv: giovedì 8 settembre su Canale 5 il film "Andiamo a quel paese" con Ficarra e Picone

Giovedì 8 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "Andiamo a quel paese", la commedia di Ficarra e Picone. Giovedì 8 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "Andiamo a quel paese", la commedia di Ficarra e Picone.





Valentino e Salvo – amici di vecchia data, rimasti disoccupati – decidono di cambiare vita e trasferirsi dalla città al piccolo comune siciliano di Monteforte, nella speranza di limitare le spese. L’impatto dei nuovi arrivati con la piccola realtà è abbastanza complicato, specie per Salvo, abituato alla vita di città. A questo si aggiunge il fatto che Salvo, con la sua famiglia, va a vivere in casa con la suocera e che il piccolo centro pare essere abitato solo da anziani. Salvo e Valentino trovano il modo di sfruttare la cosa a loro favore, trasformando la casa in una specie di ospizio improvvisato.