Oggi la missione Aiea a Zaporizhzhia

KIEV - I tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono arrivati in Ucraina per monitorare la situazione nella centrale nucleare più grande d'Europa, dopo giorni di attacchi e accuse incrociate tra Mosca e Kiev. La visita all'impianto dovrebbe avere luogo nella giornata di domani e non potrà durare più di 24 ore.Yevgeny Balitsky, capo dell'amministrazione militare regionale insediata da Mosca, afferma che l'ispezione dovrà concludersi in una giornata, mentre fonti ucraine e de la stessa Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sostengono che dovrebbe continuare anche nei giorni successivi: “La missione avrà una prima fase che durerà qualche giorno. Se saremo in grado di stabilire un presidio permanente sarà prolungata”, ha detto Rafael Grossi, direttore generale dell'agenzia. “Abbiamo un compito molto importante: valutare la situazione reale e aiutare a stabilizzarla il più possibile”, ha aggiunto, specificando di aver avuto garanzie sia da Mosca sia da Kiev sulla possibilità di accedere al sito.Mosca ha preso possesso della centrale, peraltro la più grande in Europa, all'inizio di marzo, dopo poche settimane dall'inizio dell'invasione. Da allora è stata ininterrotta la presenza militare russa all'interno dell'impianto, mentre gran parte del personale ucraino ha continuato a lavorare sodo per mantenerlo operativo. Prima della guerra a Zaporizhzha veniva prodotto il 20% del fabbisogno di elettricità dell'Ucraina. Oggi la linea del fronte è molto vicina.