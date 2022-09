Governo: Cdm convocato alle 10, sul tavolo piano per razionamenti gas

Alessia Pierdomenico/Shutterstock

ROMA - Il Consiglio dei ministri è convocato per questa mattina alle ore 10 a palazzo Chigi. Lo riferiscono fonti di governo.L'esecutivo pensa ad un decreto autonomo per interventi sul caro energia, ma i tempi non sono strettissimi. La linea di Palazzo Chigi resta evitare altri interventi sui conti pubblici e lavorare a soluzioni che possano essere durature. Prorogato lo sconto sulla benzina.