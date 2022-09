Marlene Kuntz: uscito il nuovo singolo dal titolo "Vita su Marte"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito il nuovo singolo dei Marlene Kuntz dal titolo "Vita su Marte". Il brano anticipa l'uscita dell'album di inediti "Karma Clima", pubblicato da Ala Bianca (distribuzione Warner), il 30 settembre.





La band torna con un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell'ambiente. La lotta al cambiamento climatico è presente dall'ideazione alla registrazione dei brani nelle residenze, fino alle performance nei concerti organizzati in luoghi e con modalità differenti da standard conosciuti.

"Vita su Marte" mette in evidenza l'atteggiamento egoistico di coloro che pensano di salvarsi da soli dall'emergenza climatica, magari cercando rifugio su Marte, ipotesi ricorrente dei pochi straricchi del pianeta. Il testo è volutamente ironico e il tono caustico. Il video diretto da Michele Piazza mostra l'inutile follia egoistica attraverso immagini dello scenario di Val d'Ayas, in Valle d'Aosta, in particolare il lago blu.

Una danza sulla fine del mondo, tra le rocce, in piena montagna. Un territorio che disperatamente mostra le ferite dell'uomo all'ambiente. Terribile la presenza di un fiume che si nutre dell'acqua del ghiacciaio che sta tristemente sciogliendosi.

Un singolo che sottolinea con forza e determinazione i temi di "Karma Clima" (produzione artistica: Marlene Kuntz con Taketo Gohara), opera articolata nata in Piemonte nelle residenze di montagna (Viso a Viso Cooperativa di Comunità di Ostana, Birrificio Agricolo Baladin Piozzo e Borgata Paraloup) a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi. I nove brani dell'album sono un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta.