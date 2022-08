Tv: mercoledì 10 agosto su Italia 1 la Compilation di "Radio Norba Cornetto Battiti Live"

Nella Compilation ci saranno alcune delle migliori esibizioni sui main stage di Bari, Gallipoli e Trani, e tre magnifiche esibizioni on the road in bellissime località turistiche pugliesi. Il meglio delle 5 puntate che hanno già regalato a Battiti Live lo scettro di programma televisivo musicale più visto d’Italia, con una media dell'11,3% di share (15,2% di share attiva) e un autentico boom tra i giovani, con una media del 23,7% di share tra i 15-24enni con puntate che hanno superato il 30%.

Ma come detto c’è un’altra serata da vivere, sempre in compagnia dei conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci e di Mariasole Pollio, che in tutte le 5 puntate ha catturato a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.



Ma vediamo chi ci sarà nella puntata Compilation: Marco Mengoni, Fedez, Mara Sattei e Tananai, Achille Lauro, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Aka 7Even, Dargen D’Amico, Rhove, Alvaro Soler, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Annalisa, Francesco Gabbani, Rkomi, Anna, Lda, Coez, The Kolors, Elodie, Alessandra Amoroso, Irama, La Rappresentante di Lista, Fred De Palma, Carl Brave, Noemi, Lazza, Sottotono, Sangiovanni, Luigi Strangis, Rettore, Sissi, Ana Mena, Aiello, Alex, Miss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Gemelli Diversi, Albe, Loredana Bertè, Franco 126, Hansell Delgado, Federico Rossi, Baby K, Il Tre, Giacomo Urtis, Erwin, Tancredi, Cedraux, Deddy, Caffellatte.



La regia è affidata a Luigi Antonini.



Mercoledì 10 agosto, in prima serata, si chiude su Italia 1 la stagione 2022 del Radio Norba Cornetto Battiti Live. C’è ancora un ultimo appuntamento da vivere tutto d’un fiato, la Compilation, la cui messa in onda è stata spostata di un giorno per far spazio al ricordo di Olivia Newton-John con la messa in onda di Dirty dancing.