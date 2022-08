Musica: il brano "Tropicana" dei Boomdabash con Annalisa è certificata disco di platino dalla Fimi/GFK

Il successo di "Tropicana", il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa, è inarrestabile e viene certificata disco di platino dalla FIMi. Il brano conquista anche la vetta dell’airplay radiofonico, risultando il brano più trasmesso e suonato dalle emittenti radiofoniche nazionali. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Il brano è in top 3 dei singoli più venduti della classifica ufficiale FIMI/GFK e il videoclip del brano rimane in tendenza YouTube superando le 12 milioni di views sulla rete. Il successo di "Tropicana", il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa, è inarrestabile e viene certificata disco di platino dalla FIMi. Il brano conquista anche la vetta dell’airplay radiofonico, risultando il brano più trasmesso e suonato dalle emittenti radiofoniche nazionali. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Il brano è in top 3 dei singoli più venduti della classifica ufficiale FIMI/GFK e il videoclip del brano rimane in tendenza YouTube superando le 12 milioni di views sulla rete.





"Tropicana" segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash, band record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con successi clamorosi di hit come "Non ti dico no", "Per un milione", "Mambo salentino", "Karaoke", "Don’t worry", "Mohicani"; il solo repertorio dei loro brani più celebri supera 1,6 miliardi di stream totali e su YouTube sono oltre 800 milioni le views dei loro videoclip ufficiali. La Band è tornata per l’estate in musica 2022 incontrando Annalisa, per un duetto avvincente e dal ritmo estremamente contagioso.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più acclamate e apprezzate della scena contemporanea italiana.

Tropicana è uno straordinario duetto che arriva dritto al cuore, un mix contagioso di elementi diversi che s’intrecciano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente. Scandita da una melodia avvolgente perennemente in levare Tropicana è una ventata di freschezza intrisa solo di good vibes in grado di catapultarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo.

Grazie ad un sound ammaliatore, a tratti ipnotico e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dai primissimi ascolti, il singolo è una contagiosa esplosione di vitalità un pezzo di estrema forza in cui melodie elettroniche, reggae e pop si fondono insieme dando vita ad un’atmosfera unica destinata a farci ballare per tutta l’estate. Una canzone perfetta anche per la dimensione notturna dei club che ha l’intenzione di farci tornare a vivere e sorridere davvero, una hit già tormentone di questo 2022, la perfetta colonna sonora per un’estate indimenticabile.