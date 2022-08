Musica: Alessandro Ciervo è tornato con il nuovo brano "Ma tu"

Se il video precedente vi aveva lasciati sbalorditi, in quanto girato nella meravigliosa location del Lago di Braies, Alessandro Ciervo o anche conosciuto come Lex soprattutto sui social, stupisce ancora il pubblico scegliendo però un luogo più intimo, più famigliare rivolgendo l’attenzione al territorio dei Campi Flegrei. Le scene sono state girate a Pozzuoli (tra il porto e il Rione Terra), stupendo ancora una volta il pubblico e regalando immagini altamente ricercate. Se il video precedente vi aveva lasciati sbalorditi, in quanto girato nella meravigliosa location del Lago di Braies, Alessandro Ciervo o anche conosciuto come Lex soprattutto sui social, stupisce ancora il pubblico scegliendo però un luogo più intimo, più famigliare rivolgendo l’attenzione al territorio dei Campi Flegrei. Le scene sono state girate a Pozzuoli (tra il porto e il Rione Terra), stupendo ancora una volta il pubblico e regalando immagini altamente ricercate.





Il video prodotto dalla Cervus Studio di proprietà del cantautore è stato diretto dallo stesso, con la regia di Davide De Luca che in precedenza si era occupato anche del video del brano "In mezzo ad un’ostilità" e di Simone Prezioso direttore della fotografia.

In questo secondo brano, che, celebra l'amore nelle sue più ricche sfaccettature, l'obiettivo è puntato su un amore raccontato nella sua totalità, narrato nella sua quotidianità con scene molto forti ed una in particolare che colpisce molto in quanto tutti noi viviamo il distacco pur essendo vicini perché rapiti dai nostri smartphone, nei giorni positivi e negativi, illustrando le più ricche sfumature che costituiscono le peculiarità di un rapporto; nelle abitudini, a volte rassicuranti a volte soffocanti, ma anche nel male che ci si fa, talvolta involontariamente, restando indifferenti in una indifferenza che non è mai reale. Ma anche e soprattutto centrandosi su quell'amore puro che riesce a non allontanare due persone, regalando un finale a sorpresa che lascia sperare in un proseguo. Il linguaggio di questo brano è più diretto, più reale, più vicino alle atmosfere giovanili di cui Ciervo è degno rappresentante: i dubbi, le insicurezze, l'incapacità di dirsi addio e, al tempo stesso, la difficoltà a ricucire gli strappi che, ineluttabilmente, costellano il cammino di una coppia, indipendentemente dall'età.