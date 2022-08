Da PAM il panettone da gustare sotto l’ombrellone

"Panettone al solleone" questo il claim della campagna estiva di Pam Panorama per la promozione del Panettone Classico Alto Borsari già disponibile nei Punti Vendita della storica insegna della grande distribuzione. "Panettone al solleone" questo il claim della campagna estiva di Pam Panorama per la promozione del Panettone Classico Alto Borsari già disponibile nei Punti Vendita della storica insegna della grande distribuzione.





"L’è ‘l pan del Toni", è la leggenda secondo cui il Panettone ebbe origine, nella regione lombarda. Il cuoco Ludovico il Moro bruciò il dolce per gli ospiti del Duca e uno sguattero, di nome Toni suggerì di porre rimedio utilizzando i pochi ingredienti rimasti in dispensa per creare un nuovo dolce. Da qui deriva il nome Panettone, che da qualche anno a questa parte, sta diventando un must anche per l’estate con sempre più maestri pasticceri che hanno iniziato a studiare e preparare varianti sempre più deliziose. Un dolce che piace a tutti, grande e piccini, perfetto da gustare ovunque e in ogni stagione, anche a Ferragosto.

Per questo Pam Panorama ha deciso di inserire nella propria offerta estiva il Panettone Borsari Classico Alto da 750gr, che grazie alla lunga lievitazione risulta ancora più soffice e leggero. Il prodotto sarà disponibile nei supermercati Pam, al costo di 7,99€.

Un prodotto di grande qualità preparato con ingredienti di prima scelta e tecniche di lavorazione che mixano tradizione ed innovazione frutto della cultura e tradizione dei maestri pasticceri Borsari.

"Ormai non è più una sorpresa ma una nuova tradizione: Visto il grande successo degli scorsi anni abbiamo scelto di riproporre ai nostri clienti il panettone anche in estate" commenta Luca Migliolaro Direttore Commerciale e Marketing Pam "Un prodotto tradizionalmente invernale che grazie al suo gusto delicato è perfetto da gustare ovunque anche nella stagione estiva. Il giorno di Ferragosto ormai gli amici mi aspettano con panettone e gelato, un abbinamento perfetto!".