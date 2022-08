Civitanova Marche: 30enne accoltellato sul lungomare

CIVITANOVA MARCHE (MC) - Dramma a Civitanova Marche, dove un uomo di 30 anni con cittadinanza tunisina è stato ucciso nella serata di lunedì, a pochi giorni dall'omicidio di Alika Ogorchukwu.La vittima è un uomo tunisino di 30 anni, colpito da diverse coltellate durante una colluttazione sul lungomare, nei pressi dei giardini Massimo D'Azeglio.Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, nella rissa sarebbe stata ferita anche una seconda persona. Per il 30enne, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constatato la morte durante il trasporto d'urgenza in ospedale.Gli agenti del comissariato e gli uomini della polizia municipale hanno transennato l'area interessata dalla rissa per i primi accertamenti del caso.