Meloni: "Sulla gestione della pandemia istituiremo una commissione d'inchiesta"

ROMA - “Uno studio dell’Istituto Mario Negri pubblicato sull’autorevole rivista scientifica ‘The Lancet’ certifica che l’utilizzo di antinfiammatori riduce del 90 per cento le ospedalizzazioni dovute al Covid. Quanti medici hanno rivolto invano continui appelli al ministro Speranza per rivedere i protocolli di cure domiciliari e superare la ‘tachipirina e vigile attesa’?”. A sottolinearlo in un post su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Una delle prime cose che faremo ad inizio della prossima legislatura – ha aggiunto – sarà quella di istituire una commissione d’inchiesta sulla disastrosa gestione della pandemia”. “E’ arrivato il momento della trasparenza, ognuno – ha concluso Meloni – sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità”.