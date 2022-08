Controesodo: weekend da bollino rosso

ROMA - Il secondo weekend di “controesodo” agostano sarà caratterizzato da traffico intenso. A partire dalla mattinata di ieri, lungo la rete Anas, è atteso traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Italia ha previsto bollino rosso a partire da ieri e per tutto il resto del fine settimana, oggi sabato 27 e domenica 28 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. La panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.