Tv: venerdì 22 luglio su Rai3 il talk "Imperfetti sconosciuti" con Cesare Bocci e la figlia Mia

Da una parte i genitori "i boomer, gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che impongono regole. Dall’altra gli adolescenti alle prese con il corpo che cambia, gli ormoni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che sbattono e un muro altissimo, sempre più alto, che ogni giorno divide la 'generazione genitori' 'dalla generazione Z". Da una parte i genitori "i boomer, gli antichi, i tirannosauri, i dittatori che impongono regole. Dall’altra gli adolescenti alle prese con il corpo che cambia, gli ormoni che impazzano, le camere che esplodono, le porte che sbattono e un muro altissimo, sempre più alto, che ogni giorno divide la 'generazione genitori' 'dalla generazione Z".





Cesare Bocci, affiancato dalla figlia Mia, venerdì 22 luglio alle 22.55 circa su Rai 3 presenta "Imperfetti sconosciti", un talk inedito che mette insieme in un unico spazio di condivisione forzata venti adolescenti con i rispettivi genitori. Una vera "guerra dei mondi", uno scontro tra universi improvvisamente diventati alieni gli uni agli altri, dove la ragione e il torto oscillano in un fragilissimo equilibrio tutto da costruire e da disfare giorno per giorno. Incontri, scontri, divergenze, convergenze, segreti e bugie, un match di conversazione familiare senza esclusione di colpi in cui nessuno è senza colpe.

La conduzione è affidata a un padre e una figlia stretti da un patto forte: Cesare e Mia Bocci. Una coppia con una storia che li ha legati tantissimo, fino al momento in cui anche Mia è diventata adolescente e ha sentito il bisogno di separarsi. Insieme proveranno a condividere i problemi dei genitori di tutto il mondo, cercando di trovare una strada per comunicare ed essere forse un po’ meno sconosciuti.