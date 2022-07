Riso Gallo amplia la linea delle Bontà Pronte con Tex Mex: una soluzione pratica e sfiziosa per viaggiare con gusto



Ingredienti di alta qualità combinati al riso, indiscusso protagonista delle ricette della tradizione messicana e statunitense. Sapori decisi e gustosi, entrati nella memoria dei consumatori italiani grazie agli iconici film western. Un gusto che Riso Gallo – azienda leader nel mercato del riso – sceglie di riportare direttamente sulle tavole degli italiani con il lancio delle due nuove referenze della linea Bontà Pronte Tex Mex: ottime meal solution, pronte in due minuti e pratiche, per una pausa pranzo sfiziosa o per una cena con gli amici dal sapore internazionale.





Una proposta che incontra i gusti dei consumatori, sempre più interessati ad esplorare il mondo attraverso le ricette simbolo dei diversi Paesi. Un trend in costante crescita che vede una ricerca attenta e interessata verso i piatti tipici della cucina etnica. Secondo quanto emerso da una recente ricerca di mercato, infatti, il 56% degli italiani ha dichiarato di apprezzare le famose cucine etniche. Di questi, il 29% predilige proprio la tradizione messicana come valida alternativa alla cucina italiana.

Per rispondere alle esigenze dei consumatori, alla ricerca di piatti che possano conciliare il desiderio di viaggiare e di scoprire nuovi gusti, allo stesso tempo pratici e versatili, Riso Gallo ha ampliato la propria linea Bontà Pronte con Tex Mex: due nuove ricette che si ispirano alle creazioni culinarie dei Tejanos, di antica discendenza spagnola o messicana. Le due ricette – Chili con carne e riso e la spadellata di Riso Basmati con pollo, fagioli e peperoni – sono realizzate con ingredienti di alta qualità, che si accompagnano al riso per rendere il piatto più gustoso e prelibato.

Le proposte di Bontà Pronte Tex Mex si affiancano a Bontà Pronte Paella – lanciate lo scorso anno – a formare una linea di cinque referenze che reinterpretano la tradizione della cucina spagnola e messicana con l’uso di ingredienti selezionati e di alta qualità, abbinati agli speciali risi integrali, Basmati, Nero e Rosso. L’intera linea si caratterizza per sapore unico e fragrante, facilità di conservazione e praticità di preparazione, confermando il carattere innovatore dello storico marchio Riso Gallo. Le referenze della linea Bontà Pronte sono disponibili nello scaffale dei piatti pronti, con una shelf life di 18 mesi e nella pratica vaschetta monoporzione.

Con Bontà Pronte Tex Mex – così come per tutte le referenze della linea di Riso Gallo – i consumatori possono mettere alla prova anche la propria creatività e personalizzare il piatto prima di servirlo in tavola: con una calda tortilla con salsa messicana e guacamole, oppure con un saporito "pico de gallo". Un viaggio alla scoperta di un mondo di gusto e fantasia.