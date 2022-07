New York introduce il diritto all'aborto

Il Senato dello Stato di New York ha approvato l'introduzione nella costituzione del diritto all'aborto e l’accesso alla contraccezione, senza discriminazione razziale, etnica, sessuale. La decisione è nata dopo la sentenza shock della Corte Suprema statunitense. Il disegno di legge newyorchese, prima entrare in vigore, dovrà approdare alla Camera, per poi essere sottoposto a referendum popolare.