Coronavirus: verso un milione di positivi in Italia

ROMA - Il monitoraggio settimanale dell'Iss certifica il peggioramento della situazione epidemiologica nel nostro Paese.Sono 86.334 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.274.Le vittime sono invece 72, in aumento rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,3%, sostanzialmente stabile rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri.Intanto, il nuovo protocollo sulle misure anti-Covid nei luoghi di lavoro sancisce la fine dell'obbligo di indossare le mascherine nel settore privato.